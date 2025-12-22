Нырнувший под лед бобр переполошил экстренные службы Тюмени

По системе 112 от неравнодушных граждан в пятницу около 17:20 поступила информация о том, как под лед провалился человек на безымянном карьере в районе улицы Октябрьская, 35. Оказалось, что это был бобр.

"На место проведения поисковых работ незамедлительно выехали спасатели областной службы спасения ТОСЭР, сотрудники Росгвардии и пожарные. Спасатели в непромокаемых гидракостюмах обследовали водоем и полынью, предположительно куда провалился человек. Спустя некоторое время из нее вынырнул бобр, посмотрел на спасателей и обратно нырнул в воду. Сопоставив увиденное, а так же видео очевидцев, спецслужбы закончили поисковые работы", - сообщили в ТОСЭР.