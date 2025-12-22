Новогодний тракторный кортеж проедется по улицам Тюмени

Тракторный кортеж, состоящий из тракторов и пожарной техники, украшенной по-новогоднему иллюминацией, во главе с Дедом Морозом 26 по 27 декабря проедется по улицам Тюмени.

Посмотреть на это действо горожан приглашает департамент АПК совместно с предприятиями технического сервиса. В планах - программа с конкурсами на знание истории российского машиностроения, знание моделей современных тракторов и обязательно об истории города7 Предприятия и дилеры техники (Тюменьагромаш, Кировец-72, Техноцентр) приготовили для маленьких горожан подарки для создания новогоднего настроения.

Когда и где?

26 декабря в 18:00 на ул. Фармана Салманова 2 состоится концертная программа с конкурсами.

27 декабря в 16:00 на площади 400-летия Тюмени во время официального открытия городской елки.