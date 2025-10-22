Похороны военкора РИА Новости Зуева в четверг состоятся в Тюмени

Фото РИА Новости

Церемония прощания и похороны военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева пройдут 23 октября в Тюмени, сообщили в информационном агентстве.

Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб от удара украинского беспилотника в Запорожской области 16 октября. Родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистике с 2008 года. Начинал работать в региональных уральских медиа вместе с другом Ростиславом Журавлевым - погибшим на СВО в 2023 году корреспондентом РИА Новости. В РИА Новости отмечают, профессионализм коллеги был не раз отмечен ведомственными наградами. В марте нынешнего года ему была объявлена благодарность президента.

Ранее генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что Зуев погиб смертью храбрых, был мужественным и талантливым, смелым журналистом. В Тюмени у Ивана живет мама.