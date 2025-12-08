Тюменский юрист прокомментировал феномен "Эффекта Долиной"

Сегодня сложно найти человека, который не слышал бы о нашумевшей истории с Ларисой Долиной и ее квартирой. Точку в этом деле должен поставить Верховный суд РФ - считает Ольга Загвязинская, заслуженный юрист Российской Федерации, член Общественной Палаты России, проректор по воспитательной работе ТюмГУ.

На своей странице в ВК она обратила внимание на то, что общественность единодушно выражает возмущение, считая судебное решение в отношении покупателя квартиры несправедливым. В медийном пространстве даже возникло противопоставление законности и справедливости. "Между тем, справедливость является составной частью законности, важнейшей составной частью, поскольку в противном случае это будет злоупотребление правом", - уверена Загвязинская.

По ее словам, точные правовые основания, по которым сделка по продаже квартиры была признана недействительной, широкой публике неизвестны — эта информация отсутствует в открытых источниках. Однако важно понимать общий принцип: при признании сделки недействительной вступает в силу механизм двусторонней реституции. Согласно статье 167 Гражданского кодекса РФ, каждая сторона обязана вернуть другой всё полученное, а если это невозможно — возместить стоимость. Такой взаимный возврат должен производиться одновременно. Данной правовой нормы всегда было достаточно для защиты интересов добросовестных приобретателей.

Для того, чтобы расставить все точки над i, Ольга Загвязинская полагает, что при сложившихся обстоятельствах необходимо принять постановление пленума Верховного суда РФ либо включить итоговое постановление Судебной коллегии Верховного суда РФ в Обзор судебной практики.

"Эффект Долиной" — рисковая схема на рынке недвижимости, когда продавец, получив деньги за квартиру, через суд оспаривает сделку под предлогом обмана, возвращает себе жильё, но не возвращает средства покупателю. Явление названо по имени певицы Ларисы Долиной, которая в 2024 году успешно реализовала эту схему. Его активное распространение осенью 2025 года привело к росту недоверия покупателей к продавцам, особенно пожилым, из-за опасения потерять и деньги, и жильё.