Сильнейшие биатлонисты страны приехали в Тюмень за медалями

Второй этап ФосАгро Кубка России по биатлону стартует в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 11 декабря.

Информационный центр правительства Тюменской области поделился расписанием:

11 декабря - индивидуальная гонка, женщины в 12:00, мужчины - 15:00;

13 декабря - спринт, женщины - 11:00, мужчины - 13:30;

14 декабря - масстарт-большой, женщины - 12:00, мужчины - 14:00.

Для желающих поболеть за тюменских спортсменов организован трансфер до места проведения соревнований. Отправление из Тюмени - остановка Строительный институт ТИУ, ул Коммунистическая. Подробности - на сайте.

Для тех, кто поедет на своем транспорте, на схеме указана парковка.

Фото предоставлено информационным центром правительства Тюменской области