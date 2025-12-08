Студент уральского вуза привез в Югру 4 кг наркотиков

В Нижневартовске задержан 18-летний студент из Екатеринбурга, пытавшийся перевезти крупную партию наркотиков. Молодого человека с объемной сумкой заметили полицейские в промзоне города.

Как сообщает полиция Югры, при досмотре в сумке нашли два свёртка с белым порошком, оказавшимся N-метилэфедроном. В ходе допроса студент признался, что откликнулся на интернет-предложение о "быстрых деньгах": по указаниям курьера он забрал наркотики из тайника и приехал в Югру для их реализации. Часть партии он успел спрятать в лесополосе, где его и задержали. Там же оперативники обнаружили оборудованный схрон.

Всего у задержанного и из тайника изъяли около четырех килограммов синтетического наркотика.

В отношении наркосбытчика Следственным управлением УМВД России по Нижневартовску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, теперь ему грозит срок от 15 до 20 лет. На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.