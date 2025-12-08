Тюменская область вошла в топ-10 "Национального рейтинга прозрачности закупок - 2025"

Наш регион занял шестое место в номинации "Гарантированная прозрачность"
Престижную награду вручили Управлению государственных закупок Тюменской области на торжественной церемонии в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.
"Государственные закупки в Тюменской области организуются конкурентными способами, что создает дополнительные возможности и предпосылки развитию предпринимательства и защиты конкурентной среды региона. Полученная награда – признание опыта Тюменской области в централизации и цифровизации закупочного процесса, открытости и эффективности контрактной системы", - отметил руководитель Управления государственных закупок Тюменской области Сергей Панков.
Кстати, Тюменская область традиционно входит в Топ-10 Национального рейтинга прозрачности закупок.
Информационный центр правительства Тюменской области напомнил, что в этом году проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" отмечает 20-летие. Его главная цель - мониторинг рынка электронных торгов на предмет оценки прозрачности закупочных процедур и уровня конкуренции в регионах РФ.
