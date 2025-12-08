Завтрак может обойтись тюменке в два года

Кофе и масло обернулись уголовным делом для тюменки. В полицию обратилась администрация магазина, где пропали продукты на 7000 рублей.

Сотрудники быстро вычислили подозреваемую — 18-летнюю местную жительницу с криминальным прошлым. Как выяснилось, девушка действовала по простой схеме: дождалась, когда рядом никого не будет, и спрятала товары под куртку. Украденное она впоследствии продала случайным прохожим.

Как отметили в тюменской полиции, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы по статье о краже. Пока суд решил ограничиться подпиской о невыезде.