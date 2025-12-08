За выходные на дорогах Ямала выявлено почти 600 нарушений ПДД

6 и 7 декабря 2025 года в ходе усиленного контроля на дорогах сотрудники Госавтоинспекции Ямала составили 578 административных протоколов. Рейды были направлены на пресечение наиболее грубых нарушений, угрожающих безопасности всех участников движения.

Лидеры антирейтинга

Наиболее массовым нарушением вновь стало игнорирование ремней безопасности — 103 водителя пренебрегли этим простым правилом безопасности. Вторым по распространённости серьёзным проступком стал проезд на запрещающий сигнал светофора, который совершили 22 автомобилиста.

Грубые нарушения

Особую опасность представляют водители, садящиеся за руль в нетрезвом виде. За выходные задержаны 7 таких автомобилистов. Все еще часты случаи, когда за руль возвращаются лица, уже лишённые водительских прав — таких нарушителей выявлено 13.

Безопасность уязвимых участников движения

Продолжают фиксироваться нарушения в отношении пешеходов и детей. 8 водителей не уступили дорогу пешеходам на переходах, а 21 — перевозил детей с нарушением установленных правил. Не остались без внимания и сами пешеходы: 17 человек были привлечены к ответственности за переход в неположенном месте или на красный свет. Также инспекторы пресекли 6 опасных нарушений правил обгона.