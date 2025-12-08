В Тюмени открыли баннер в честь защитников Москвы по инициативе ветерана Росгвардии

В Тюмени на одной из центральных улиц открыли баннер "Наши земляки – участники обороны Москвы". Инициатором установки выступил ветеран вневедомственной охраны Росгвардии, старшина милиции в отставке Геннадий Иванов, который также является сопредседателем центрального штаба движения "Бессмертный полк России" и автором его идеи.

Торжественное мероприятие прошло 5 декабря, в День воинской славы России, приуроченный к 84-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. Геннадия Кирилловича пришли поддержать заместитель начальника управления Росгвардии полковник Михаил Катаргин, ветеран вневедомственной охраны Александр Ивлев, представители власти и ветеранских организаций. Они поблагодарили инициатора за весомый вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и развитие военно-патриотического воспитания молодежи в регионе.

Геннадий Иванов рассказал собравшимся о каждом из изображенных на баннере защитников Москвы и призвал продолжать работу по созданию подобных памятных мест.

Фото: Салават Мадиев/Росгвардия