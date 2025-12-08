Тюменских пассажиров ждет целая неделя воскресений

В период новогодних праздников - со 2 по 10 января 2026 года - транспортное обслуживание населения Тюменского муниципального округа будет осуществляться по расписаниям воскресного дня, - сообщает главное управление строительства области.
С актуальным графиком движения маршрутных транспортных средств можно ознакомиться на сайте тюменского автовокзала.
