Тюменка сломала руку в Екатеринбурге - теперь получит 180 тысяч рублей

Прокуратура Ленинского округа Тюмени добилась в суде компенсации для 72-летней жительницы города, которая получила травму во время прогулки в Екатеринбурге.

Как сообщается в телеграм-канале областной прокуратуры, в декабре 2024 года пенсионерка, находясь в уральской столице, поскользнулась и упала на пешеходной улице Вайнера из-за некачественно убранного снега. В результате падения женщина сломала руку, что потребовало длительного лечения.

Надзорное ведомство провело проверку и обратилось в суд с иском к организации, отвечающей за уборку данной территории. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, взыскав с коммунальщиков 180 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.