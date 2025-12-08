В Тюмени обсудят налоговую политику в рамках Единого дня консультаций

10 декабря в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) пройдет Единый день консультаций для предпринимательского сообщества. Основной фокус будет направлен на актуальные вопросы налоговой политики на ближайший двухлетний цикл (2025-2026 гг.).

Как сообщает в своем телеграм-канале областной департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, мероприятие откроется пленарным заседанием с участием специалистов Управления ФНС по Тюменской области и экспертов профильных организаций.

Особое значение имеет вторая часть мероприятия — открытая консультационная площадка. Предприниматели смогут напрямую пообщаться с представителями ключевых контролирующих и поддерживающих органов: ФНС, прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора, Росреестра, ФАС, Роскомнадзора, а также с консультантами департамента инвестиционной политики, центра "Мой бизнес" и Фонда финансирования предпринимательства. Всего будет представлено более 35 ведомств.

Для посещения необходима регистрация по ссылке, начало в 14:00. Вход свободный.

18+