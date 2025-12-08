Не рыбный день: нижневартовец клюнул на удочку с красной икрой

15:20 08 декабря 2025
В Нижневартовске мужчина, решивший купить красную икру к праздникам, остался и без закуски, и без денег. Житель города 1987 года рождения наткнулся в интернете на заманчивое предложение о продаже деликатеса. Переведя продавцу 9000 рублей, он так и не дождался посылки.

В попытке вернуть оплату покупатель связался с мошенником, который под этим предлогом выведал у него данные банковской карты и коды из SMS. В итоге со счета мужчины было списано ещё 30 450 рублей. Общий ущерб от "икорной аферы" составил почти 40 тысяч рублей.

В полиции Югры напоминают, что в предновогодней суете бдительность терять особенно опасно. С наступающим!

