В Тюмени раздают призы за украшение входных групп

13:45 08 декабря 2025
В честь 60-летия Калининского округа Тюмени до 15 декабря 2025 года проводится конкурс на самое креативное оформление входных групп  в стиле "КалинаФЕСТ".

Авторы лучших оформлений получат призы и награды, итоги будут подведены 20 декабря  на одной из площадок фестиваля "КалинаФЕСТ" в экопарке "Затюменский".

Что надо сделать? Креативно оформить входную группу, отправить до 15 декабря на почту kalina_fest_2025@inbox.ru  фото своей работы, адрес, контактные данные (для организаций — название и контакты представителя).

