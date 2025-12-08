В Тюмени раздают призы за украшение входных групп

В честь 60-летия Калининского округа Тюмени до 15 декабря 2025 года проводится конкурс на самое креативное оформление входных групп в стиле "КалинаФЕСТ".

Авторы лучших оформлений получат призы и награды, итоги будут подведены 20 декабря на одной из площадок фестиваля "КалинаФЕСТ" в экопарке "Затюменский".

Что надо сделать? Креативно оформить входную группу, отправить до 15 декабря на почту kalina_fest_2025@inbox.ru фото своей работы, адрес, контактные данные (для организаций — название и контакты представителя).