В мессенджере MAX появился расширенный финансовый функционал

Пользователи получили доступ к расширенному набору финансовых услуг прямо в чате. Цифровой банк показывает продвинутую аналитику по кешбэку с указанием сумм возврата по магазинам, а также позволяет мгновенно выпускать цифровые карты, проверять баланс, переводить деньги в чате и многое другое.

Функционал охватывает уже более 90% ежедневных банковских операций, а сам онлайн-банк работает в два раза быстрее стандартных веб-версий за счет облегченного дизайна. Всего на платформе реализовано уже более 50 сценариев, которые охватывают практически все ежедневные финансовые операции: оплата счетов или покупок по QR, переводы, уведомления об операциях и сервисах. Для доступа нужно авторизоваться в MAX, используя код доступа, как при входе в банковское приложение.

Ранее на платформе одним из первых запустился чат-бот ВТБ, который может проконсультировать по 1900 тематикам. В дальнейшем в цифровом банке будут появляться другие востребованные функции. Финансовые сервисы банка в мессенджере защищены так же, как мобильное приложение и интернет-банк.