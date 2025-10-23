Почта России поможет участникам Инфотеха стать донорами мозга

Почта России выступила официальным партнёром XVIII цифрового форума и выставки информационных технологий "Инфотех-2025", который стартует в Тюмени сегодня и будет не только рассказывать о своих цифровых сервисах и логистических решениях, но и проведет на своём стенде рекрутинг доноров костного мозга. Любой посетитель форума сможет бесплатно сдать образец биоматериала для вступления в Национальный регистр доноров костного мозга.

В пресс-службе надеются, что акция позволит значительно расширить базу потенциальных доноров в Тюменской области и подарит шанс на спасение жизни пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Для участия необходимо будет заполнить анкету и сдать буккальный мазок (соскоб с внутренней стороны щеки) — простая и безболезненная процедура, которая займёт не более 5 минут. Все материалы и документы сотрудники Почты предоставят каждому желающему, а по завершении форума организуют бесплатную отправку биообразцов в лабораторию.

Директор УФПС Тюменской области Евгений Балыбердин:

Для Почты России быть социально ответственной компанией — это не просто слова. Мы обладаем уникальной инфраструктурой и доверием миллионов людей по всей стране, и мы видим свою миссию в том, чтобы использовать эти ресурсы для решения значимых общественных задач. Участие в форуме — это отличная возможность не только показать наши технологические достижения, но и внести реальный вклад в развитие донорского движения в Тюмени и области. К настоящему моменту уже 373 жителя нашей области вступили с помощью Почты в регистр доноров.

На выставочном стенде Почты России посетители форума также смогут отправить приветственную тематическую открытку в любую точку страны.