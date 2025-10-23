В Тюмени приостановили прокладку теплотрассы, вокруг которой не утихают споры

В Тюмени приостановлены работы по прокладке теплосети к строящимся в районе улиц Береговая – Мысовская – Газовиков домам в связи с тем, что между организациями ООО "РУГИС" (проектировщик теплотрассы) и ООО "ТРГЦ" отсутствовали договорные отношения, необходимые для проведения изыскательских работ. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Администрацией города Тюмени в УСТЭК направлено официальное письмо о приостановке работ, проводимых на улице Защитников Отечества, до полного выяснения всех обстоятельств. Компания, являясь заказчиком проекта, уже принимает необходимые меры! Мы получили подтверждение, что УСТЭК приостановила работы с 22 октября. Специалисты проведут тщательное расследование, чтобы предпринять все необходимые меры, предусмотренные законодательством. Таким образом, компания проявляет свою заинтересованность в конструктивном разрешении ситуации, сложившейся вокруг важного для вновь застраиваемых районов Тюмени объекта", - сообщил Афанасьев.

Глава города поблагодарил всех неравнодушных граждан за бдительность и активное участие в жизни города.

В УСТЭК информацию подтвердили:

УСТЭК приостановил работы по строительству теплотрассы на улице Защитников Отечества (микрорайон "Европейский"). Таким образом, компания проявляет свою заинтересованность в конструктивном разрешении ситуации вокруг важного для застраивающихся новых районов Тюмени объекта. Проект по подключению (технологическому присоединению) многоквартирных жилых домов и объектов инфраструктуры в районе улиц Береговая-Мысовская-Газовиков к городской системе теплоснабжения вызвал большой резонанс среди жителей микрорайона. Приняв во внимание многочисленные просьбы, Администрация города Тюмени обратилась в единую теплоснабжающую организацию с официальным письмом о приостановлении работ до урегулирования всех возникших вопросов. На основании этого обращения УСТЭК приостановил работы по строительству теплотрассы с 22 октября.

В компании при этом подчеркивают, что при возникновении подобных резонансных ситуаций всегда настроены на диалог с горожанами и открыты к конструктивным предложениям со стороны инициативных граждан.