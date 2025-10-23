Движение по Московскому тракту у ЖК "Колумб" перекроют ночью на несколько часов

Сегодня с 23:00 до 2:00 в Тюмени перекроют движение транспорта по Московскому тракту. Подрядная организация АО "Мостострой-11" планирует производить работы по монтажу рамной опоры на автомобильной дороге "Екатеринбург-Тюмень" в районе ЖК "Колумб".

Водителей просят учитывать временное перекрытие и планировать свой проезд по данному маршруту заранее.