Движение по Московскому тракту у ЖК "Колумб" перекроют ночью на несколько часов

Сегодня с 23:00 до 2:00 в Тюмени перекроют движение транспорта по Московскому тракту. Подрядная организация АО "Мостострой-11" планирует производить работы по монтажу рамной опоры на автомобильной дороге "Екатеринбург-Тюмень" в районе ЖК "Колумб".
Водителей просят учитывать временное перекрытие и планировать свой проезд по данному маршруту заранее.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru