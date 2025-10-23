Движение по Московскому тракту у ЖК "Колумб" перекроют ночью на несколько часов

19:07 22 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сегодня с 23:00 до 2:00 в Тюмени перекроют движение транспорта по Московскому тракту. Подрядная организация АО "Мостострой-11" планирует производить работы по монтажу рамной опоры на автомобильной дороге "Екатеринбург-Тюмень" в районе ЖК "Колумб". 

Водителей просят учитывать временное перекрытие и планировать свой проезд по данному маршруту заранее.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025