На улице Дамбовской в Тюмени на 4 дня ограничат проезд

17:00 22 октября 2025
В рамках ремонта мостового сооружения через протоку озера Оброчное с 23 по 26 октября, на момент погрузки крупногабаритных балок пролётных строений, будут вводиться дополнительные ограничения для проезда автомобильного транспорта по улице Дамбовской. 

Ориентировочное время транспортировки одной балки составит 10 минут. В этот временной интервал в целях безопасности движение будет ограничено. После окончания погрузки его восстановят до начала очередной транспортировки. 

Учитывая плотность потока движения и в связи с введенными ранее ограничениями, будут предприняты максимальные меры для оперативного выполнения вышеуказанных видов работ с опережением запланированного срока. Но горожанам се же советуют альтернативные пути объезда. 

