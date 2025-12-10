Югре и Ямалу сегодня 95 лет! С днем рождения, соседи!

Сегодня, 10 декабря, два ключевых для экономики России региона – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа – отмечают 95 лет со дня образования.

Эта дата символизирует не только административный юбилей, но и почти вековой путь от национальных округов, созданных для сохранения культуры коренных народов Севера, до современных промышленных гигантов, которые на протяжении десятилетий обеспечивают энергетическую безопасность страны.

Сегодня наши северные соседи и часть большой тюменской семьи являются примером эффективного освоения сложных территорий, это не только регионы-доноры, вносящие решающий вклад в развитие всей России, но и диверсификация экономики, внедрение новых технологий, экологические программы и поддержка социальной сферы.

95-летие ХМАО и ЯНАО – это повод вспомнить историю трудового подвига нескольких поколений и оценить стратегическую роль регионов, которая только возрастает в текущих геополитических условиях.