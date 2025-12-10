На 49 лет вперед: В Тюменской области определили стратегию развития водоснабжения

В Тюменской области планируется масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. В течение следующих пяти лет в муниципалитетах региона построят свыше 30 новых объектов.
Эти планы обсуждались 9 декабря на встрече заместителя губернатора области Павла Перевалова с операционным директором ГК "Росводоканал" Андреем Броцманом. Стороны подвели промежуточные итоги концессионных соглашений и наметили перспективы.
Как отметили в департаменте ЖКХ Тюменской области, за восемь лет государственно-частного партнёрства в регионе уже проведена масштабная реконструкция: модернизированы Велижанская и Метелёвская водоочистные станции, а также городские очистные сооружения Тюмени.
Текущая работа по централизации систем:
Введены в эксплуатацию водоводы по Московскому и части Ялуторовского трактов.
Завершается строительство сливных станций в Боровском, Винзилях, Богандинском и Мальково.
На Тобольском и Ирбитском трактах возводятся насосные станции для централизованного водоотведения.
В посёлке Боровский сегодня запущена в опытно-промышленную эксплуатацию канализационная насосная станция (КНС).
Стратегия на будущее:
В этом году правительство Тюменской области, "Росводоканал Тюмень" и 16 муниципалитетов заключили новые концессионные соглашения сроком на 49 лет. Они определят развитие водоснабжения и водоотведения на десятилетия вперёд.
"Только в ближайшие пять лет в регионе будут построены и реконструированы более 30 коммунальных объектов. В их числе — крупные канализационные очистные сооружения (КОС) в Аромашево, Бердюжье, Большом Сорокино и Ярково", — отметил Павел Перевалов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru