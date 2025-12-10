Житель Нижнетавдинского района лишился автомобиля за повторное вождение в пьяном виде

Автомобиля и 200 тысяч рублей лишился житель Нижнетавдинского района за пьяную езду. А взамен по решению суда получил очередное лишение прав, в этот раз на два с половиной года.
Прокуратура Тюменской области приводит историю нарушений подсудимого, она впечатляет: в период с 2013 по 2015 год его шесть раз привлекали к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. В результате общий срок лишения прав превысил 12 лет и ко времени нового преступления еще не закончился.
Несмотря на это, в июле 2025 года мужчина вновь сел за руль своей Daewoo Nexia в селе Новоникольское. Его задержали инспекторы Госавтоинспекции, а медосвидетельствование подтвердило факт опьянения.
Фото - прокуратура Тюменской области
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru