Падение с высоты: в Тюмени на стройке снова погиб рабочий

В ночь на 10 декабря на строительной площадке жилого комплекса "Окинава" в Тюмени погиб рабочий — мужчина упал с высоты во время выполнения работ. Как уточняет прокуратура Тюменской области, трагедия произошла на улице Пожарных и спасателей.
На место происшествия выезжал и. о. прокурора Центрального административного округа Артем Морозов. Прокуратура округа по поручению областной прокуратуры начала проверку соблюдения норм охраны труда и расследует обстоятельства гибели. Ход и результаты проверки взяты на контроль.
Это уже второе ЧП за неделю на тюменских стройках - вечером 4 декабря на строительной площадке жилого комплекса "Смородина" по улице Василия Севергина в Тюмени при проведении строительных работ погиб работник в результате падения с высоты.
