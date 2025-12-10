Тюменские предприятия ищут партнеров в нефтегазовом секторе ОАЭ

Официальная делегация Тюменской области с рабочим визитом находится в Объединенных Арабских Эмиратах. С 8 по 10 декабря в Абу-Даби проходит бизнес-миссия, организованная Центром поддержки экспорта АНО "Агентство инноваций" при поддержке Торгово-промышленной палаты региона.

Целью визита является выход на перспективный рынок ОАЭ и поиск потенциальных партнеров в ключевой для региона нефтегазовой отрасли.

В состав делегации вошли ведущие тюменские компании:

ООО "КЕНЕРА" (производство и сервис буровых установок);

ООО "НЕОМАШ" (инновационные решения для лабораторий);

ООО "ИНТЕХ" (интеллектуальные системы глушения скважин).

Первый день переговоров был насыщен B2B-встречами с представителями крупных местных компаний нефтегазового сектора: The Welding Institute, New World Horizon, Bin Hamoodah и Ali & Sons Oil-Field Supplies & Services Company.

Тюменские предприятия представили свои производственные возможности и продукцию. По итогам переговоров стороны выразили взаимную заинтересованность в сотрудничестве и договорились о проведении дополнительных встреч для проработки конкретных направлений совместной работы.

Для справки:

Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Консультационную поддержку по выходу на внешние рынки тюменские предприниматели могут получить в Центре поддержки экспорта.