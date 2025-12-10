За неделю в Тюменской области жертвами аферистов стали 68 человек. Они потеряли 46 млн

За неделю в Тюменской области жертвами телефонных и интернет-аферистов стали 68 человек. Как отмечает областная прокуратура, сумма ущерба превысила 46 миллионов рублей.

Наибольший ущерб — 9,9 миллиона рублей — понесла пенсионерка. Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили ее в необходимости "декларирования и защиты" средств. Под этим предлогом женщина передала деньги курьеру для перевода на так называемый "безопасный счет".

Прокуратура Центрального округа Тюмени взяла на контроль расследование данного уголовного дела о мошенничестве.