Около 600 тыс человек вакцинировали от гриппа в Тюменской области

18:00 22 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

236 520 детей и 335 759 взрослых уже поставили прививки от гриппа в Тюменской области, остальным медики рекомендуют это сделать до начала ноября.

Вакцинация проводится препаратами "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Флю- М". Все они есть в поликлиниках, ФАПах и амбулаториях. 

Врачи рекомендуют вакцинироваться до начала эпидсезона, чтобы в организмах сформировать иммунитет, пока в регионе  циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Теги: вакцинация , грипп
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025