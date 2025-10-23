Около 600 тыс человек вакцинировали от гриппа в Тюменской области

236 520 детей и 335 759 взрослых уже поставили прививки от гриппа в Тюменской области, остальным медики рекомендуют это сделать до начала ноября.
Вакцинация проводится препаратами "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Флю- М". Все они есть в поликлиниках, ФАПах и амбулаториях.
Врачи рекомендуют вакцинироваться до начала эпидсезона, чтобы в организмах сформировать иммунитет, пока в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.
