Полиция рассказала про задержание подозреваемых по делу об убийстве и сожжении продавца авто в Тюмени

Фото с сайта СУ СК по ТО

В ночь на 4 декабря житель Тюмени вышел показать автомобиль потенциальным покупателям и пропал. 4 декабря полиция нашла его тело в сгоревшем чужом незарегистрированном автомобиле в Тюменском районе, а машину обнаружили в Екатеринбурге при попытке продажи.

В совершении особо тяжкого преступления подозреваются двое. По версии СУ СК по Тюменской области, преступники заранее разработали план кражи автомобиля для продажи, хозяина зарезал один из участников, когда тот сел за руль своего авто. После тело переложили на заднее сиденье, выехали за город, перенесли труп в незарегистрированный автомобиль, на ктором приехали и подожгли его, используя заранее приготовленный бензин из канистры, и скрылись с места происшествия.

"Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личности подозреваемых – двух ранее судимых жителей Тюмени и Заводоуковска 2002 года рождения. По предварительным данным злоумышленники совершили убийство владельца авто, чтобы завладеть транспортным средством. Один из них был задержан в городе Екатеринбурге при попытке продать похищенный автомобиль, второго оперуполномоченные задержали в Тюмени в квартире у знакомой, где он пытался скрыться", - сообщили в полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.