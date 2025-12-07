Как ВИЧ-инфекция проявляется у маленьких пациентов, рассказал врач

Врач-инфекционист Городской поликлиники № 5 Алексей Патрушев рассказал, что современная медицина позволяет детям с ВИЧ расти здоровыми и полноценными.

ВИЧ у ребенка почти всегда передается от матери. Это может произойти во время беременности, в родах или при грудном вскармливании. Однако хорошая новость в том, что такие случаи можно предотвратить почти полностью благодаря передовым методам профилактики.

Ключ к успеху — в раннем обследовании будущей мамы. Если инфекция выявлена во время беременности, антиретровирусная терапия помогает снизить вирусную нагрузку до неопределяемого уровня. В таком случае риск заражения ребенка минимален, и женщина может родить здорового малыша. Для вскармливания рекомендуется искусственное питание как безопасная опция, хотя при строгом контроле врача возможно и грудное кормление, если нагрузка неопределяема.

Даже если ребенок рождается с ВИЧ, это далеко не конец. Антиретровирусная терапия позволяет детям развиваться нормально: они посещают садик, школу, занимаются спортом и наслаждаются жизнью наравне с ровесниками. Единственное отличие — ежедневный прием лекарств, где роль семьи в поддержке неоценима, - сообщает Мегатюмень.