Со "спичечной архитектурой" познакомят на выставке в Ялуторовске

Выставку "Спичечная архитектура" откроют в помещении открытого фондохранения Ялуторовского краеведческого музея. Вниманию посетителей будут представлены экспонаты, связанные с народными умельцами и одним из излюбленных ими природных материалов – деревом.

Центральное место на выставке займет коллекция макетов православных соборов и храмов, изготовленных из спичек местной мастерицей Маргаритой Гурьевой. В 1980-е годы ее заинтересовала техника изготовления работ из спичек (спичка, являясь уменьшительной формой слова "спица", состоит из деревянной палочки, обычно из осины, липы и тополя, и горючей головки для получения огня). Для этого Маргарита Ильинична ознакомилась с литературой по истории русской деревянной архитектуры, изучила фотографии с видами памятников деревянного зодчества. По фотографиям она создала спичечные макеты Кижского погоста, морского собора в г. Санкт-Петербурге и другие, которые хранятся в фондах Ялуторовского музейного комплекса.

Выставка планируется к открытию 19 декабря, время работы - с 10:00 до 18:00, вход свободный.

6+

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.