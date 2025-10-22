История Тюменской гордумы стала ключевой темой IV городских образовательных чтений

Городские образовательные чтения в Тюмени проходят в четвертый раз, инициаторами и организаторами мероприятия являются Государственный аграрный университет Северного Зауралья и Тюменская городская дума. В этот раз чтения посвятили 235-летию представительного органа власти, с докладами выступили депутат Степан Киричук, историк Александр Петрушин, сотрудник музея “Городская дума” Дмитрий Шабочко, студенты медицинского и аграрного университетов Даниил Сосновских, Ксения Филина и другие докладчики.

В своих выступлениях спикеры акцентировали внимание зала на роли местного самоуправления в становлении и развитии Тюмени, вкладе отдельных политических и общественных деятелей, меценатов и просветителей в социально-экономическую жизнь города на протяжении столетий. Особое внимание уделили работе думы в годы Великой Отечественной войны.

"Тематика чтений чрезвычайно интересна, ведь когда была основана городская дума, население Тюмени составляло около 5 тысяч человек. Основная цель тогда заключалась в улучшении условий жизни жителей: создание комфортной среды, обучение детей, строительство новых зданий и предприятий. Сегодня численность нашего города приближается к миллиону, однако задачи остались прежними. Важно рассказать историю развития думы, показать, какие проблемы она решает сейчас и обозначить перспективы будущего", – отметила в беседе с журналистами ректор ГАУ СЗ и депутат гордумы Елена Бойко.

Председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук, в свое время руководивший городом около 12 лет, напомнил, что главная цель депутатов - служить интересам жителей, которые за них проголосовали. "Вспоминая историю формирования представительных органов и местной власти в Тюмени, мы видим, насколько важны уроки прошлого. Эти знания помогают понимать, почему и как должно функционировать местное самоуправление, главная цель которого — служить интересам жителей, выбравших депутатов. Научно-образовательные чтения способны привлечь людей, заинтересованных в участии в общественной жизни", – считает Степан Киричук.

Историк-краевед, кандидат исторических наук Александр Петрушин также говорил о значимости развития системы местного самоуправления, частью которого является и гордума, так как именно она в трудные для страны исторические периоды помогала сохранять жизнеспособность, обеспечивала порядок и хозяйственное развитие города.

Татьяна Тихонова