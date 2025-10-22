Полсотни колючих елей в честь героев высадили на Текутьевском кладбище в Тюмени

51 колючую ель 21 октября высадили на Текутьевском кладбище сотрудники департамента городского хозяйства, представители общественности, активисты "Молодой гвардии" и школьники. Акция организована по инициативному проекту "Вечная память Герою", который направлен на поддержание порядка на захоронениях участников Великой Отечественной войны и на сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма и развитие волонтерской деятельности, сообщили в администрации города.

Начальник управления по экологии департамента городского хозяйства Анна Битюкова:

Это завершающее мероприятие проекта. На Текутьевском кладбище уже состоялось несколько субботников, где мы вместе с неравнодушными горожанами убирали места захоронения от листвы, поросли, мусора, красили оградки. Кроме того, на 16 могилах взамен старым надгробиям, пришедшим в негодность, были установлены новые памятники.

На территории кладбища выявлено 37 захоронений участников Великой Отечественной войны, что подтверждено документально.

Ученица 9-го класса школы № 5 Серафима Назарова с темой сохранения исторической памяти и увековечения героев, погибших при защите Отечества, знакома не понаслышке. Она участница поискового движения. "Вместе с другими ребятами мы выезжаем в малоизвестные районы и восстанавливаем имена погибших. В последний раз нам удалось поднять около 13 солдат, у одного из них мы смогли установить личность и найти родственников. Мне приятно быть сегодня здесь и участвовать в посадке деревьев. Символично, что аллея закладывается в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Важно сохранить память о наших предках, чтить их и не забывать, что мы потомки победителей. Эта аллея – знак благодарности за мирное будущее", - отметила девушка.

Высаженные ели из екатеринбургского питомника. Им по 12 лет, высота в среднем два метра. Этот вид елей устойчив к городским условиям. Для каждого деревца были выкопаны лунки вручную, чтобы не потревожить поблизости расположенные могилы. А вот доставляли их в заранее приготовленное углубление с помощью крана. Вес каждого дерева порядка 500 кг.

Приживаемость у ели стопроцентная, отметили в администрации города. После посадки и полива все деревья уйдут в сон. Максимальная высота, которой достигнут взрослые растения, может составить до 25 метров.