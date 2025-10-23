Почти 1,4 тыс посылок и бандеролей отправили тюменцы через сервис РЖД "От вокзала к вокзалу"

Сервис экспресс-доставки посылок "от вокзала к вокзалу" держится в лидерах популярных услуг на свердловской железной дороге. За девять месяцев в городах, где проходит СвЖД, отправлено и получено 14,4 тысячи посылок и бандеролей, сообщили в пресс-службе компании.

Услуга наиболее востребована в Екатеринбурге – со станции отправлено 1909 посылок, в Тюмени такой услугой воспользовались 1392 раза, в Перми – 911.

Чаще всего пользователи отправляют деловые бумаги, вещи и детскую одежду, книги и сувениры. Самый популярный вес бандеролей 1-3 кг. Основные пункты получения – Москва и города севера УрФО. В целом в систему экспресс-доставки включено более 340 крупнейших вокзалов страны, в том числе 16 на СвЖД.

"Посылки доставляем ближайшим пассажирским поездом. Отправителю сразу сообщают время прибытия груза в пункт назначения, поэтому при желании можно подгадать доставку к любой праздничной дате. Пункты приема/выдачи расположены в помещениях дежурного помощника начальника вокзала или в залах повышенной комфортности и работают круглосуточно. Услуга оформляется по паспорту", - пояснили работу сервиса в компании.

Оформление посылок занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей (оружие, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, деньги, ювелирные и табачные изделия, лекарства). После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару.