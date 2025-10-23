В Югре в декабре начнет работу филиал национального центра "Россия"

13:02 23 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Филиал национального центра "Россия" в Югре откроют к 95-летию округа, который округ будет праздновать в декабре.

Новую площадку создают по поручению президента РФ Владимира Путина. В основе проекта — идеи жителей региона. Итоговую концепцию представили на заседании оргкомитета под руководством губернатора Югры Руслана Кухарука.

В центре будет работать постоянная экспозиция об истории региона, он станет площадкой для культурных и образовательных события, мероприятий по патриотическому воспитанию и профориентации молодежи.

Общая площадь центра около 6 000 кв. метров. Специалисты почти завершили черновые работы и монтаж инженерных сетей. Ожидается поставка отделочных материалов и мультимедийного оборудования. Символом филиала станет гагара. Эта птица имеет сакральное значение для народов Севера, сообщили в правительстве округа.

Теги: Владимир Путин , краеведение , Ханты-Мансийск , ХМАО-Югра
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025