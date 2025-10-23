Бульвар в честь сказочника Ершова празднично откроют в Тюмени

24 октября в Тюмени состоится торжественное открытие бульвара Петра Ершова, расположенного в районе дома № 43 по Заречному проезду. Жителей ждут на празднике в 13.30. Помимо детской игровой программы для тюменцев будут работать спортивные зоны, мастерская реставратора Шитова и ярмарка.

ООбщественное пространство по Солнечному проезду (от проезда Заречный до улицы Эрвье) благоустраивалось в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Бульвар Петра Ершова стилизован под знаменитую сказку "Конек-Горбунок". Архитекторы и дизайнеры воплощали ершовские мотивы через метафору. Гуляя по бульвару, словно по дну морскому, вы увидите поднятый китовый хвост и другие арт-объекты и инсталляции.Администрация города приглашает тюменцев прийти на праздник и оценить новые спортивные и игровые зоны, в том числе площадку для занятий панна-футболом, прогулочные аллеи и зоны для тихого отдыха.