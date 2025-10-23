В шоу "Суперниндзя" выступают 4 тюменца. Кто они?

2 ноября в 17:00 на СТС возвращается самое масштабное спортивно-развлекательное шоу страны — "Суперниндзя", в котором за победу и приз 5 миллионов рублей поборются 175 участников из 20 стран, в том числе Сергей Рукин, Анастасия Троицкая, Вадим Крайнов и Андрей Орынбеков из Тюмени.

Рукин опытный скалолаз, участие в проекте оценивает как альтернативу международным соревнованиям, где совсем другая энергия, химия и ощущение патриотизма.

Троицкая фитнес-блогер, на шоу пришла ради денежного приза и славы.

Водитель Андрей Орынбековиз села Викулово на проект решился ради новой работы: "Проект даст мне уверенность двигаться дальше и, возможно, даже поможет найти работу. Здесь можно не только проверить себя физически, но и получить азарт от прохождения трассы. При этом, конечно же, у всех цель одна — победить. Если кто-то говорит, что приехал просто поучаствовать, не верю. Каждый идёт до конца".

Главную трассу по традиции собирали в Минеральных Водах, куда прилетели герои из 76 городов России, а также из США, Канады, Китая, Южной Кореи, Франции, Германии, Испании, ОАЭ, Индии, Колумбии, Коста-Рики, Казахстана, Сербии, Армении, Азербайджана и других стран. Кроме покорения сложнейшей полосы с препятствиями и главного приза 5 миллионов рублей, в этот раз дополнительной мотивацией станут поощрительные: за полное прохождение отборочной трассы — 50 тысяч, за выход в финал — 100 тысяч. Поменялась и сама трасса: одно из самых непроходимых препятствий шоу "противоход" теперь открывает отборочную полосу, а в финале трассы атлетов ждёт бассейн, разделённый на три секции.

Участников поддерживает тройка ведущих: видеоблогер Дмитрий Масленников, звезда сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" Валерия Астапова и лучший регбист России 2015 и 2018 годов, игравший за ЦСКА, а также за английские и ирландские клубы Василий Артемьев.