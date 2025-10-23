ФК "Тюмень" сыграет в предпоследнем домашнем матче сезона против "Сибири"

Футбольный клуб "Тюмень" готовится к важному домашнему поединку в Золотой группе LEON-Второй лиги "А". 2 ноября на поле выйдут хозяева поля и новосибирская "Сибирь".

Этот матч станет для тюменцев предпоследним домашним в нынешнем футбольном году, так что у болельщиков есть еще один шанс поддержать свою команду на родном стадионе. Встреча начнется в 15:00 по местному времени.

Для всех желающих поболеть за "Тюмень" уже поступили в продажу билеты. Приобрести их можно как онлайн, так и в точках продаж в ТРЦ "Гудвин", ТРЦ "Солнечный", ТЦ "Зелёный берег", ДК "Железнодорожник", СК "Центральный", офиса "Городских зрелищных касс". В кассах "Геолога" они появятся за три часа до начала матча.