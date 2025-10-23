Молочная поддержка для ума: в Бердюжье закрутилось "Колесо фортуны"

Фото из группы ВКонтакте: Бердюжский РДК «Премьера»

В районном Доме культуры села Бердюжье собрались самые эрудированные и азартные представители старшего поколения – здесь прошла осенняя интеллектуальная игра "Колесо фортуны" в рамках областного проекта "Активное долголетие по-тюменски". Мероприятие прошло при поддержке производителя молочной продукции – компании "Золотые луга".

За победу боролись шесть команд из разных сельских поселений и села Бердюжье. Участниками стали представители ветеранских организаций и клубов общения – энергичные, дружные, внимательные и с прекрасным чувством юмора. Ведущие приготовили для них семь разноформатных раундов: от фразеологизмов и народной мудрости до памятных событий и вопросов по советскому кино. Всё – на эрудицию, скорость реакции и коллективную интуицию.

Перед игрой прошёл творческий мастер-класс "Осенний букет": участники сделали символические "цветы на счастье" из бумаги и природных материалов – как напоминание о тёплой дружбе и внимании к прекрасному, которое сохраняется в любом возрасте.

Победу в осеннем "Колесе фортуны" одержала команда "Задним умом" – ветераны культуры, которые показали не только знания, но и слаженную командную работу. По завершении игры всех участников поздравили организаторы и вручили памятные подарки.

Уже на протяжении нескольких лет "Золотые луга" участвует в развитии творчества среди детей и взрослых в Бердюжском районе, оказывая поддержку районным мероприятиям. В этот раз компания выступила партнёром игры и подготовила полезные угощения для всех участников – наборы натуральных молочных продуктов. Йогурты, творог и сыр стали приятным дополнением к интеллектуальному вечеру и послужили ещё одним поводом для тёплого общения.

"Поддержка таких программ для старшего поколения – это не просто социальное партнёрство. Это признание ценности опыта, энергии и любознательности людей, которые строили страну и продолжают быть активными. Мы с уважением относимся к этим мероприятиям и рады, что можем быть частью таких душевных встреч", – прокомментировала директор по продажам АО "Золотые луга" Елена Девяткина.