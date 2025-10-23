Хоровая капелла Тюменской филармонии впервые выступит в Белоруссии

Хоровая капелла Тюменской филармонии впервые в истории отправляется в зарубежный гастрольный тур и первой ее страной станет Белоруссия: в Минске, Витебске и Могилёве в октябре коллектив представит программы "Хоровое притяжение" и "Хор. Музыка. Кино", сообщили в пресс-службе ТКТО.

У Хоровой капеллы богатая 25-летняя творческая история. Били выступления как в домашнем регионе, так и гастроли по городам России. Помимо поездки заружеж, в ближайших планах - выступления в Смоленске и Санкт-Петербурге.

Директор Тюменской филармонии Ирина Устинова:

Это важный этап в развитии творческого коллектива и особая ответственность перед артистами, представлять честь Тюменской области на территории дружественного государства. Для коллектива это возможность продемонстрировать свое профессиональное мастерство и показать высокий уровень культуры. Выступления в ведущих филармониях Республики Беларусь - в Минске, Витебске и Могилеве будет способствовать развитию международных отношений и укреплению творческих связей.

Программа "Хоровое притяжение" состоит из двух контрастных по содержанию отделений. В концертных залах, где установлены органы – Белорусской государственной филармонии (Минск), Витебской областной филармонии (Витебск), Мальтийской капелле (Санкт-Петербург) – в программе первого отделения представлены сочинения, которые изначально создавались для хора и органа. Это части из мотета "Te Deum" ("Тебя, Бога, валим") французского композитора XVII века М. Шарпантье, Торжественная месса Л. Вьерна (XIX век), песни из цикла "Принцессы" английского композитора Г. Холста (XX век).

Второе отделение посвящено популярным мелодиям, вошедшим в "золотой фонд" песенной классики. Эти песни, впервые прозвучавшие в отечественном кинематографе, обрели самостоятельную концертную жизнь — как в быту, так и на эстраде. Их авторами являются такие известные композиторы, как И. Дунаевский, А. Зацепин, М. Таривердиев, В. Гаврилин.

В Смоленске и Могилёве Хоровая капелла Тюменской филармонии представит программу "Хор. Музыка. Кино". В двух отделениях концерта прозвучат песни, которые составят своеобразную "ретроспективу" музыкального кинематографа: от произведений классика отечественного кино И. Дунаевского до сочинений И. Корнелюка и И. Матвиенко — авторов популярных мелодий из телесериалов

Гастрольные выступления Хоровой капеллы начнутся 29 октября в Смоленске, завершатся 2 ноября концертом в Санкт-Петербурге.