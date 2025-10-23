Обелиск Ермаку в Тобольске открыт после реставрации

В Тобольске завершились реставрация обелиска казачьему атаману Ермаку и ремонт смотровой площадки, в связи с этим для экскурсоводов, историков и краеведов города провели презентацию обновленного маршрута, связывающего Верхний и Нижний посады Тобольска, в который вошли Никольский и Казачий взвозы, а также Сад Ермака.

История памятника Ермаку началась в 1839 году, когда по указу Николая I в честь 250-летия присоединения Сибири был возведён 17-метровый монумент. В 1855 году рядом разбили сад, быстро ставший популярным местом среди жителей и гостей города.

К реставрации обелиска и прилегающей территории приступили в апреле 2025 года в рамках программы "Тобольск настоящий", которую реализуют правительство Тюменской области, администрация Тобольска и компания "Сибур".

Работы позволили сохранить 98% оригинальных элементов исторического памятника. Специалисты провели комплексную реставрацию: восстановили несущий каркас обелиска, шесть наименее повреждённых элементов шпиля восстановили на месте, обработав сколы и трещины специальными материалами. Остальные части отправили в цех для более тщательного обследования и реставрации с применением современных технологий. Работы выполняла специализированная организация с сопровождением комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Петр Вагин, глава Тобольска:

Команде, которая работала над восстановлением обелиска, пришлось творчески подойти к процессу. Так, при разборе фундамента были выявлены уникальные на тот момент архитектурные решения, но, вместе с тем вскрылись и некоторые недостатки. И специалисты применили современные технологии, чтобы улучшить конструктив монумента.

Территория вокруг обелиска тоже преобразилась: провели капитальный ремонт исторических надгробий в парке, обновили ограждение из пушек и цепей, появились новые пешеходные дорожки, восстановлен газон, проведена санитарная стрижка деревьев с сохранением природного ландшафта. На смотровой площадке отремонтировали подпорную стенку, установили новые лотки для отведения дождевой воды, оборудовали места для зрителей из древесно-полимерных материалов, установили архитектурно-художественную подсветку.

Елена Бельская, директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима":

Программа "Тобольск настоящий" задумывалась как мостик между прошлым и будущим города. Ее девиз - "Создаем будущее, не изменяя прошлому". Поэтому мы не только создаем новые смовременные инфраструктурные объекты в Тобольске, но и уделяем внимание сохранению исторической памяти, восстановлению объектов культурного наследия. Эта объединение – формула успеха программы и развития города как туристического центра Сибири.

В 2022 году в рамках программы "Тобольск настоящий" разработан мастер-план туристического каркаса города, предусматривающий восстановление, реконструкцию и развитие исторических и социальных объектов. На туристическом маршруте Тобольска уже проведены работы по благоустройству Завального кладбища, где отреставрировано 13 могил декабристов, на набережной реки Курдюмки в Нижнем посаде установлен памятник основателю Тобольска, воеводе Даниле Чулкову, отреставрирована Александровская часовня, завершается реставрация Земляного вала и рва - единственного земляного фортификационного сооружения, которое сохранилось на территории Западной Сибири.