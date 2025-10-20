Финальная стадия областного конкурса профмастерства специалистов физкультуры и спорта стартует в Тобольске

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Тобольске с 21 по 23 октября состоятся заключительные этапы областного конкурса профессионального мастерства среди специалистов физической культуры и спорта.

Участники выступают в четырёх номинациях: "Шаг к здоровью", "Физкульт-Ура", "Спортивный резерв" и "Спорт без границ". Им предстоит предстоит пройти теоретико-методический (презентация инновационного продукта) и практический (проведение занятий) этапы конкурса. Жюри будет оценивать компетентность, новаторство, внедряемость предложенных методик в массовую практику, а также оригинальность подачи материала.

Торжественная церемония открытия конкурса состоится 21 октября в 10:00 на базе ДТ "Кванториум-Тобольск". Начало презентаций запланировано на 13:00 и пройдет в Тобольском педагогическом институте им. Менделеева. Практические занятия стартуют 23 октября с 9:00 и пройдут на двух площадках: МАОУ СОШ № 16 В.П. Неймышева и спортивно-оздоровительный комплекс Тобольского педагогического института. Подведение итогов и церемония торжественного закрытия конкурса начнутся в 16:30 в ДТ "Кванториум-Тобольск".

Данный конкурс - самый значимый и масштабный в своей сфере, т.к. охватывает все субъекты физкультурно-спортивной направленности региона и практически всех специалистов, осуществляющих деятельность физкультурно-спортивной направленности.

Организаторы конкурса - Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд, Тюменский государственный университет.