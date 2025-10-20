С начала 2025 года 15 детям в Тюмени провели операции по удалению лишних пальцев

15:15 20 октября 2025
За 2025 год в ОКБ №2 прооперировали 15 юных пациентов из-за полидактилии -  врожденной аномалии, при которой на руке или ноге формируется лишний палец, она из последних проведена на руке 12-летней девочки.

В Областную клиническую больницу № 2 обратились родители 12-летней девочки. У ребенка – врожденная аномалия: наличие дополнительного большого пальца на кисти. Родители опасались хирургического вмешательства в раннем возрасте дочери.  "Мы удалили добавочный палец. Стабилизировали пястно-фаланговый сустав. Скорректировали ось фаланги, зафиксировав спицей. Также перенесли точку фиксации длинного сгибателя для профилактики рецидива деформации пальца", - рассказал травматолог-ортопед, кистевой хирург детского стационара ОКБ №2 Игорь Супрунов.

Через две недели пациентке сняли швы, а спустя 1,5 месяца рентгеновский снимок показал, что фаланга успешно срослась. Скоро девочке удалят спицы и она начнет курс реабилитации.

Теги: медицина , ОКБ №2 , хирургия
