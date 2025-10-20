Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области достиг почти 19 тыс рублей

Прожиточный минимум на душу населения в Тюменской области в 2026 году составит 18 939 рублей, что выше текущего года на 1,2 тысячи рублей.

Для трудоспособного населения минимум установлен в 20 644 рубля, для пенсионеров – 16 288 рублей, для детей – 18 371 рубль.

Величина прожиточного минимума установлена в соответствии с федеральным законодательством. Постановление правительства Тюменской области "Об установлении величины прожиточного минимума на 2026 год" вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать по 31 декабря 2026 года.

В 2025 году прожиточный минимум на душу населения равен 17 733 рублям. Для трудоспособного населения он установлен в 19 329 рублей, для пенсионеров – 15 250 рублей, для детей – 17 201 рубль.