Экономия энергоресурсов АО "Транснефть – Сибирь" за 9 месяцев 2025 года составила 1303 тонн условного топлива

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. За 9 месяцев 2025 г. в подразделениях компании сэкономлено 1303 тонн условного топлива.

В основном экономия достигнута за счет оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. В целях повышения КПД насосного оборудования проведены работы по замене, капитальному и среднему ремонту насосных агрегатов и электродвигателей, оптимизации набора устанавливаемых роторов.

В холодный период в зданиях и сооружениях производственных и административных объектов применялся режим дежурного отопления, который предусматривает снижение температуры воздуха в помещениях в нерабочее время. Применение такого режима позволяет снизить потребление тепловой энергии до 25%. Благодаря этой мере в отчетный период сэкономлено потребление тепловой энергии в размере 102,8 Гкал.

В целом в результате проведенной оптимизации расходов электроэнергии в подразделениях АО "Транснефть – Сибирь" экономия с начала года составила 8 775 тыс. кВт*ч.

Автомобильная техника АО "Транснефть – Сибирь" оснащена системой ГЛОНАСС. Система позволяет обеспечить контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. С начала года в подразделениях предприятия при использовании всех видов автотракторной техники было сэкономлено около 144 тонн условного топлива.

За счет повышения эффективности управления логистикой движения достигнута экономия топлива на транспорте. Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

Среди перспективных задач предприятия – проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, а также модернизация основного оборудования.

Фото предоставлено пресс-службой АО "Транснефть – Сибирь"