Свыше 90 тыс рублей заплатит тюменская птичница за то, что ее гуси напали на подростка

Суд обязал жительницу одной из деревень Омутинского округа выплатить более 90 тысяч рублей подростку-нвалиду, на которого напали ее гуси, гулявшие по улицам без хозяйского присмотра.

Инцидент произошел в августе 2024 года, птицы напали на подростка, проезжавшего мимо них на самокате, он потерял равновесие, упал и повредил колон так, что потребовалось оперативное лечение. Прокуратура в судебном порядке обязала хозяйку гусей выплатить несовершеннолетнему расходы на операцию и лечение в размере 42 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Помимо этого, за бесконтрольный выпас домашней птицы женщину привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 4.1 Кодекса Тюменской области об административной ответственности.