Более 3,4 млрд рублей было направлено в 2024 году на развитие дорожной инфраструктуры Тюмени

В 2024 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в городе Тюмени было направлено 3,43 миллиарда рублей, в этом году на эти же цели выделено 842 миллиона рублей, из них 78% уже израсходовано, сообщил замглавы города Евгений Сорокин на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Тюменской гордумы.

Сорокин напомнил, что муниципальный дорожный фонд формируется из акциза на автобензин, из доходов от аренды и платы земельных участков в полосе отвода, от сервитутов в полосе отвода, от предоставления платного парковочного пространства и из межбюджетных трансфертов. В 2024 году на строительство автодорог потрачено почти 2,9 миллиарда рублей, на капремонт - 218 миллионов рублей. Еще около 300 млн из дорожного фонда направлено на ремонт автодорог. В прошлом году достроили многоуровневую развязку, дороги на улицах в районе озера Алебашево, в Коркиной слободе и Березняках. В 2025 году дорожный фонд составляет 842 миллиона рублей: 500 на строительство автодорог, 287 на капремонт и 49 миллионов - на иные мероприятия.

Депутат Георгий Муратов от лица коллег поблагодарил администрацию города за эффективную реализацию муниципальных программ по развитию дорожной инфраструктуры, отметил, что хоть и горожане периодически критикуют состояние городских дорог, в целом ситуация дорожная в Тюмени улучшается.

Также он напомнил, что ранее уже звучал вопрос про развитие сети электрических зарядных станций в городе, и поинтересовался у Сорокина такими перспективами. "Все зависит от финансовой возможности. Мы выбираем приоритеты и направляем данные средства уже непосредственно на конкретные какие-то дела, которые позволят нашим людям более комфортно передвигаться по городу либо в каком-то определенном районе. Но если позволит бюджетный процесс, то, соответственно, мы этим вопросом будем в дальнейшем заниматься", - ответил Сорокин.

По итогу рассмотрения вопроса депутаты единогласно решили информацию администрации города Тюмени об использовании средств муниципального дорожного фонда города Тюмени в 2024 году - в первом полугодии 2025 года принять к сведению.