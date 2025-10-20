В Тюменской области отменили пожароопасный сезон

С 20 октября пожароопасный сезон в лесах Тюменской области отменён, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
В 2025 году пожсезон был объявлен 5 апреля. Одновременно с ним был введен особый противопожарный режим, жителям региона было запрещено посещать леса. Запрет действовал до 27 июня, особый противопожарный режим - до 8 сентября.
