В Тюменской области отменили пожароопасный сезон

С 20 октября пожароопасный сезон в лесах Тюменской области отменён, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

В 2025 году пожсезон был объявлен 5 апреля. Одновременно с ним был введен особый противопожарный режим, жителям региона было запрещено посещать леса. Запрет действовал до 27 июня, особый противопожарный режим - до 8 сентября.