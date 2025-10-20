В Тюменской области отменили пожароопасный сезон

10:01 20 октября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

С 20 октября пожароопасный сезон в лесах Тюменской области  отменён, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

В 2025 году пожсезон был объявлен 5 апреля. Одновременно с ним был введен особый противопожарный режим, жителям региона было запрещено посещать леса. Запрет действовал до 27 июня, особый противопожарный режим - до 8 сентября.

Теги: Александр Моор , лесные пожары
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Ноябрь, 2025