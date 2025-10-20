ИТ-неделя в Тюмени началась с награждения детей за идеи

В Тюменском технопарке 20 октября открыли форум "Инфотех Junior". Это площадка, которая дает возможность юным дарованиям региона показать свои таланты в ИТ.

Заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов:

"Инфотех" — это уже узнаваемый бренд. Мы постарались пронзить весь форум технологиями искусственного интеллекта. Будет насыщенная программа, ряд конкурсов, семинаров, мастер-классов. На детском форуме мы сделали несколько треков, посвященных тому, как сделать карьеру в ИТ. Я надеюсь, что дети максимально погрузятся и уже завтра они будут теми людьми, которые формируют цифровую повестку в Тюменской области и России".

На церемонии открытия поздравили победителей конкурса "Моя ИТ-Идея", учащихся и педагогов, достигнувших значительных результатов в ИТ-конкурсах. Темой конкурса в этом году была "Тюменская область — область будущего". В конкурсе приняли участие экспериментаторы от 6 до 11 лет. В категории 6–8 лет победителями стал Сергей Серов с проектом "Ёж-разведчик". В категории 9–11 лет лучшей признана работа Ивана Фомичева — роботы для социальной интеграции городской экологии.

Четверых отметили в допноминации: Михаила Давидовича за робота-сортировщика пластиковых крышек, Алексея Злогодухова за автоблокировку компьютерных кресел, Даниила Китаева за проект "Окей, Тюмень" и Сергея Осиновского за проект "Мониторинг и анализ образовательной среды с помощью ИИ".

Все участники получили дипломы и памятные подарки.

Станислав Логинов:

Конкурс "Моя ИТ-идея" — это возможность детям воплотить свои фантазии в осознанный проект. Они придумывают роботов-спасателей, интересные приложения для города, умные устройства для решения задач и многое другое. Каждый год мы с интересом ждем, какие решения предложат ребята на этот раз. Поздравляем победителей этого года и ждем ребят со своими новыми идеями в следующем году.

Детский форум "Инфотех Junior" продолжится лекциями, мастер-классами и практическими сессиями по цифровым технологиям. Также в этот день пройдет финал Чемпионата на Кубок губернатора Тюменской области и защита проектов конкурса Game Jam.