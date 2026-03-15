Тюменские агрономы посоветовали садоводам, как защитить молодые растения от белокрылки

В условиях квартиры это насекомое размножается стремительно, представляя серьезную угрозу для будущего урожая, - предупреждают специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Белокрылка — это крошечный мотылек размером до 2 мм с белыми крыльями. Несмотря на хрупкий вид, насекомое действует как мощная помпа, выкачивая соки из растений. Каждая самка способна отложить до 300 невидимых глазу яиц. Личинки вредителя проходят четыре стадии развития: на первой они активно перемещаются, а затем закрепляются на листе, продолжая истощать саженец. Помимо прямого вреда, насекомые выделяют "медвяную росу" — сахаристое вещество, на котором размножаются грибы, блокирующие процесс фотосинтеза.

Весной, при установлении температуры выше +10°С, вредитель может попасть в квартиру через открытое окно. Агрономы советуют устанавливать на окна мелкоячеистые сетки (особенно на нижних этажах), использовать только качественный грунт и выдерживать карантин для новых комнатных растений.

Эксперты рекомендуют сочетать экологичные и химические методы:

Клеевые ловушки: белокрылку привлекает желтый цвет. Развешивание специальных липких пластин помогает контролировать численность взрослых особей.

Обрезка: поврежденные, пожелтевшие или деформированные листья необходимо удалять и утилизировать в герметичных пакетах (или сжигать).

Народные методы: обработка почвы древесной золой (2-3 стакана на кв. м) или гашеной известью создает непереносимую для насекомого щелочную среду.

Инсектициды: опрыскивание — самый эффективный метод. Важно выбирать препараты, безопасные для людей и молодых растений, воздействующие как на имаго, так и на личинок. Для предотвращения привыкания (резистентности) следует проводить 2-3 обработки разными группами препаратов с интервалом в 7 дней.

Специалисты подчеркивают, что обнаружить диверсанта на ранней стадии сложно: мотыльки прячутся на нижней стороне листьев, чаще всего выбирая нежную верхушку томатов. Когда при встряхивании рассады поднимается "белое облако", это сигнализирует о массовом поражении, требующем немедленных мер, - сообщает КП-Тюмень.