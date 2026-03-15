Объемы курьерской доставки в Тюменской области выросли в несколько раз

В январе 2026 года тюменцы отдали за платные услуги 19 млрд 561,8 млн рублей. Так, в 4,9 раза вырос объем услуг курьерской доставки и составил 60,6 млн рублей. На 40,9% - электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий (115,5 млн), на 33,9% - услуги турагентств и туроператоров (1 млрд 525,6 млн), на 22,8% - услуги фитнес-центров и спортивных клубов (171,2 млн), на 21,8% - ветеринарные (115,5 млн).

Снизился объем транспортных услуг (2 млрд 899,5 млн – включая авиа- и железнодорожный транспорт), коммунальных (3 млрд 926,5 млн), юридических (97,2 млн), системы образования (916,3 млн).

За весь 2025 год жители заплатили за услуги 229 млрд 140,2 млн рублей, в том числе рекордную сумму в декабре – 21 млрд 283,9 млн рублей, - сообщает Вслух.ру.